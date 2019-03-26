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Американский "Посейдон" нацелился на Крым

Фото: www.globallookpress.com
США никак не отстанут от полуострова

Рядом с Крымом был замечен самолет разведки США "Боинг P-8А "Посейдон" (Boeing P-8A Poseidon). Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Plane Radar.

Самолет ВВС США взлетел с авиабазы на острове Сицилия в 10:20 мск и в 11:15 мск вошел в воздушное пространство над Черным морем. Во время разведывательной операции "Посейдон" очень близко подлетел к Севастополю – до побережья города-героя было всего 36 км.

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon разработан в целях разведки, обнаружения и уничтожения подлодок, а также для участия в противокарабельных и спасательных миссиях. В его основе лежит модифицированная версия "Боинга 737-800" с небольшими изменениями.

За последнюю неделю американцы не раз облетали Крым с целью разведывания обстановки. Так, 23 и 25 марта группа из трех стратегических тяжелых бомбардировщиков B-52 проводила полеты вблизи от российской республики. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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