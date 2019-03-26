Американский "Посейдон" нацелился на Крым

США никак не отстанут от полуострова

Рядом с Крымом был замечен самолет разведки США "Боинг P-8А "Посейдон" (Boeing P-8A Poseidon). Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Plane Radar.



Самолет ВВС США взлетел с авиабазы на острове Сицилия в 10:20 мск и в 11:15 мск вошел в воздушное пространство над Черным морем. Во время разведывательной операции "Посейдон" очень близко подлетел к Севастополю – до побережья города-героя было всего 36 км.

13:10 мск.

Подлетел береговой лини в районе Севастополя🇷🇺 на расстояние 36,77 км. pic.twitter.com/2cLit6Xx0i — PlaneRadar (@ua4wiy_) 26 марта 2019 г.

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon разработан в целях разведки, обнаружения и уничтожения подлодок, а также для участия в противокарабельных и спасательных миссиях. В его основе лежит модифицированная версия "Боинга 737-800" с небольшими изменениями.

За последнюю неделю американцы не раз облетали Крым с целью разведывания обстановки. Так, 23 и 25 марта группа из трех стратегических тяжелых бомбардировщиков B-52 проводила полеты вблизи от российской республики.

