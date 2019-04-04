Полутонные боеприпасы перепахали всю землю

Штурмовики Су-25СМ в ходе летно-тактических учений сбросили бомбы ФАБ-500 на авиационном полигоне в Курганской области. Были уничтожены мишени, имитирующие командные пункты, железнодорожные участки и колонны бронетехники.

Как передал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа, штурмовики сбросили 50 ФАБ-500, а также 40 управляемых и неуправляемых ракет класса "воздух-поверхность". Всего в учениях были задействованы три штурмовика Су-25СМ, которые перебросили под Челябинск в авиабазы "Кант" в Киргизии. В пресс-службе уточнили, что в Киргизии во время учений российские самолеты такие тяжелые бомбы не используют. ФАБ-500, к слову – один из самых мощных боеприпасов, которые ВКС применяли в Сирии.

Кроме бомбометания летчики на Урале отработали преодоление систем в ПВО, выполнив противоракетное маневрирование, а также полеты на предельно малых высотах.

На данный момент самая современная версия "Грача", как называют штурмовик в войсках – Су-25СМ3. Кабина пилота этого самолета прикрыта титановой броней с толщиной бронеплит от 10 до 24 мм. Летчик защищен от обстрела из любого ствольного оружия калибром до 12,7 мм, а по наиболее опасным направлениям из зенитных орудий – до 30 мм. Этот самолет оснащен защитой от ПЗРК, которая, возможно, спасла бы жизнь летчику Роману Филиппову, геройски погибшего в Сирии. Также на Су-25СМ3 есть ГЛОНАСС, которая позволяет работать пилоту в нулевой видимости.

