"Северодвинск" впервые отстрелялся прямо в порту

Российская субмарина дала залп на якоре

Одну крылатую ракету выпустила новейшая атомная отечественная подлодка Северного флота "Северодвинск", находясь в порту недалеко от границы с Норвегией. Об этом пишет шведское издание SVT со ссылкой на норвежские СМИ.

"По некоторым данным, это был первый случай, когда атомная подводная лодка выпустила крылатую ракету, будучи пришвартованной на причале в морской базе. Субмарина, должно быть, стояла на якоре на своей базе в Западной Лице, расположенной в 60 км от норвежской границы на Кольском полуострове", – говорится в сообщении издания, ссылающегося на "Известия".

По мнению эксперта Шведского института оборонных исследований Фредрика Вестерлунда, данная информация вполне соответствует заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, которые он сделал 11 марта текущего года. В частности, тогда глава Минобороны России сказал, что время подготовки удара высокоточным оружием дальнего радиуса действия стало намного короче по сравнению с 2013-м.

"Министр обороны Шойгу сообщил, что время подготовки полетных заданий сократилось с полутора месяцев до трех часов", – заметил Вестерлунд.

