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В Швеции произошел скандал вокруг "убийц" Су-30

Фото: commons.wikimedia.org
Самолеты оказались "пустышками"

Производство шведских истребителей JAS 39E Gripen неожиданно заглохло. Компания-подрядчик SAAB сделала 14 фюзеляжей, но без "начинки" – электроники, вооружения и остального. Теперь они пылятся на заводах, пока чиновники пытаются разобраться, что к чему.

Дело в том, что государство давало заказ компании на изготовление именно фюзеляжей многоцелевых истребителей. Насчет всего остального между заказчиков и исполнителем были "устные договоренности" о том, что бортовые системы будут дозаказаны, пишет издание Svenska Dagbladet.

Однако между сторонами произошла некая путаница, в результате чего в бюджете не нашлось нескольких сотен миллионов крон на вторую часть работ. Куда пошли деньги и почему нельзя было прописать в статье бюджета отдельным пунктом расходы на начинку – большой вопрос. И у чиновников нет на него ответа.

На данный момент разработка JAS 39E Gripen приостановлена, что не пойдет на пользу истребителям. Пока в правительстве выясняют причины заморозки программы, стоимость самолетов растет, и это уже снижает к ним интерес потенциальных покупателей. Как пишет "Военное обозрение", от самолетов уже отказалась Швейцария, которая заключила договор со Швецией о будущих поставках.

Таким образом, новые шведские истребители, объявленные главкомом ВВС страны Матсом Хельгессоном "уничтожителями" российских Су-30, еще до выхода в свет потеряли свои позиции.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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