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Американцы разогнали свой конвертоплан до 556 км/час

Кадр youtube.com
США готовят машину, которой нет у России

В США поставили новый рекорд скорости на конвертоплане Bell V-280 Valor, который в будущем должен заменить знаменитого "Черного ястреба" UH-60. Аппарат разогнался до 556 км/час, предыдущий рекорд равнялся 518 км/час.

Как пишет Breaking Defense, машина совершила полет в самолетном режиме, в том числе с открытыми дверями. Это важно для десантирования, так как бойцы могут выпрыгивать уже во время посадки, экономя время. Кроме того, V-280 в очередной раз испытали на маневренность.


"Вэйлор" берет на борт те же самые 11 человек, что и "Ястреб", однако он намного быстрее. Кроме того, у новой машины очень внушительный боевой радиус – 1 тыс. 480 км, в то время как дальность полета у UH-60 – 584 километров. Ожидается, что машину примут на вооружение в течение ближайших нескольких лет.

В России производить конвертопланы для военных не планируется вообще, зато ведется разработка скоростного вертолета. Пока комплектующие для машины испытываются на летающей лаборатории. О каких-то конкретных сроках первого полета вертолета ничего не сообщается.

Александр ИЛЬИН
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