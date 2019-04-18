США готовят стелс-заправщика для удара по России

Самолеты станут неуязвимы для российских С-400

Американские малозаметные истребители пятого поколения F-35 и F-22 позиционируются как самолеты, которые могут прорвать российскую оборону ПВО и действовать, что называется, на острие атаки.

Однако есть такой момент: радиус действия у них относительно невелик, особенно без подвесных баков, которые мгновенно увеличат ЭПР самолетов до неприличного.

И для нанесения удара в глубине таких больших стран как Россия или Китай летчикам обязательно понадобятся воздушные заправщики, которые и станут главными целями для российских МиГ-31 наряду с самолетами ДРЛО. Засечь из будет довольно легко, никаких стелс-технологий – самый обычный "Боинг".

Конечно, можно использовать авианосцы или военные базы. Однако как показал опыт Второй мировой войны, истребители наименее защищены на палубах кораблей и на аэродромах. Достаточно вспомнить Перл-Харбор, не говоря уже о событиях июня 1941 года на советских аэродромах.

Поэтому вариант только один – воздушные заправщики. Новые танкеры, вроде КС-46 предполагается оснастить средствами РЭБ, есть даже планы вооружения активной защитой, включая чуть ли не лазеры. Но что может сделать такой самолет против эскадрильи Су-30СМ с Р-37? Несладко придется неуклюжему заправщику, если его засечет радар С-400. Дальнобойная 40Н6 уничтожает аэродинамические цели в радиусе 380 км.

Поэтому в США задумались о создании стелс-заправщика, которые так же незаметно вместе с истребителя могли бы проникнуть вглубь страны противника. Неслучайно американцы решили использовать беспилотники MQ-25 как заправщики для F-35B, хотя изначально они создавались как ударные БПЛА. На них ВМС США отработают алгоритм, который в будущем может быть применен уже с большими заправщиками.



Lockheed Martin уже давно прорабатывает облик стелс-заправщика. Один из последних проектов – KC-Z, который планируется принять на вооружение примерно в 2035 году. До этого разрабатывался еще один – КС-Y, однако его решили заморозить, чтобы закупить побольше КС-46.

Кроме того, исследовательская лаборатория ВВС США подготовила довольно футуристичный проект AAR(Advanced Aerial Refueling). Оба макета летательных аппарата больше похожи на квинджеты из вселенной Марвела, чем на летающие танкеры, но возможно будущее выглядит именно так.

Нельзя не сказать и о Advanced Tanker Concept. Этот проект – также дело рук Lockheed Martin. Но пока существует только модель самолета, а американские военные лишь косятся на "космолет" подсчитывая в уме, во сколько обойдется такая игрушка. Стелс-заправщики – это вряд ли дело ближайших нескольких лет, но после 2030 года такие самолеты, вероятно, будут на вооружении Пентагона.



