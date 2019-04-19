Во время первого полета Ил-112В отказала автоматика

Самолет садился в резервном режиме

Наблюдатели и интересующиеся авиацией интернет-пользователи оказались правы: первый полет Ил-112 В сопровождался отказом автоматики. Левый двигатель работал в заданном диапазоне, а вот правый перешел на гидромеханику и работал в несколько меньшем режиме по оборотам.

Об этом сообщил Aviation Explorer главный конструктор "Ил" Николай Таликов. По его словам, остановки двигателя не произошло, тогда как отказ автоматики подтвердил надежность перехода на резервную систему.

"На гидромеханике самолет может летать сколь угодно долго, это его штатный резервный режим", – цитирует конструктора издание.

Таликов добавил, что командир даже докладывал на земле, что ни одна система не отказала, не зафиксировав отказ автоматики. Потому сообщения в блогосфере о нештатной ситуации он назвал недостоверной информацией.

Пользователи авиафорумов сделали выводы на основе видео первого полета Ил-112. Если его посмотреть, то действительно создается впечатление, что при посадке второй двигатель как-будто заглох. После этого автоматика или пилот его стопорит, чтобы уменьшить сопротивление лопастей вращающегося из-за потоков воздуха двигателя, а затем пилот выравнивает самолет, который совершает крен вправо. Впрочем авиационные эксперты ничего "криминального" в этой ситуации не нашли.

Важнейший проект Ил-112В едва не был закрыт из-за несоответствия некоторым технических характеристикам. Самолет срочно пришлось перепроектировать, работая буквально день и ночь, чтобы не сорвать сроки. Как сообщалось ранее, транспортник все равно получился на 2,5 т тяжелее, чем планировалось. Таликов заверил, что к маю 2019 г. должно получиться уменьшить массу самолета на 2 тыс. 82 килограмма.

"Где мы можем набирать еще полтонны? Это работы по модернизации самолета, комплекса оборудования, переход на электродистанционную систему управления, оптимизация гидросистемы", – сказал конструктор.

По его словам, комплектация самолета позволит закрыть 113 пунктов требований технического задания Минобороны из 135.

На данный момент второй Ил-112В испытывается в Центральном аэрогидродинамическом институте. Третий экземпляр будет готов только на рубеже 2020-2021 годов. А серийной станет четвертая машина. К этому времени планируется устранить все недостатки. Легкий транспортник Ил-112В должен заменить в России советские самолеты Антонова, производство которых теперь находится на Украине.