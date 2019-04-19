Моряки защитили Финский залив от диверсантов

Малые противолодочные корабли Балтийского флота РФ приняли участие в плановых мероприятиях, направленных на повышение боеготовности. Они успешно отработали защиту от вражеских диверсий.



Маневры проходили несколько дней. Завершились они огневой подготовкой. Экипажи малых противолодочных кораблей "Уренгой" и "Зеленодольск" соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в акватории Финского залива, сообщил телеканал "Звезда".

"В рамках учения корабли также провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб средствами противовоздушной обороны кораблей",

– говорится в сообщении пресс-службы флота.

Учения вышли очень своевременными. Накануне группа военных кораблей НАТО в составе эсминца Военно-морских сил США "Грейвли" и фрегатов ВМС Польши "К. Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон" вошла в Балтийское море. В ответ командование Балтфлота организовало дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации.

Ранее сегодня сообщалось, что маневры провели и малые противолодочные корабли Северного флота. В учениях приняла участие поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе малых противолодочных кораблей "Снежногорск", "Брест" и "Юнга". Перед ними была поставлена задача найти и уничтожить "вражескую" субмарину в Баренцевом море, с которой моряки успешно справились.