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В Турции заявили о возможной замене F-35 российскими истребителями

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Анкара выдвинула Вашингтону ультиматум

Скандал вокруг покупки турками ЗРК С-400 набирает обороты.

Если Штаты продолжат давить на Анкару, американским истребителям найдут замену. В случае исключения Турции из международной программы по созданию F-35 Joint Strike Fighter из-за приобретения С-400 страна купит самолеты у России.

"Российские истребители будут нашим лучшим выбором",

заявил изданию Defence News источник в госзакупках турецкого министерства обороны.

Вполне вероятно, что американские F-35 заменят наши Су-57. Слухи о возможной покупке турками этих истребителей давно муссируются СМИ. Ранее турецкие журналисты отметили, что по ключевым характеристикам истребитель пятого поколения Су-57 превосходит американский аналог.

О том, что Анкара первой купит этот самолет, говорили и в России. Это был бы оптимальный выбор для страны, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Между тем сами турки пока не говорят, о каких именно истребителях идет речь, озвучив лишь возможность замены американских самолетов.

Как сообщалось ранее, поставка первой партии С-400 в Турцию запланирована на июль. Власти страны неоднократно заявляли, что не откажутся от покупки систем ПРО несмотря на шантаж американцев. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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