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Не с кем биться: американцы считают F-22 непобедимым

Фото: flickr.com/Tim Baker
Не устоит даже Су-57

Несмотря на то, что Россия готовит Су-57 с двигателем второго этапа с потрясающими характеристиками, американцы до си пор считают свой F-22 непревзойденным. F-35 превосходит последнего по части авионики и радара, однако в бою один на один нет никого, равного "Хищнику".

Вместе с тем, американские военные эксперты признают, что за все время, пока F-22 находился на службе ВВС США и обходился " в копеечку", еще ни разу тот истребитель не применялся по назначению, то есть для завоевания превосходства в воздухе. Учебные бои не в счет, так как несмотря на их пользу для летчиков, они не добавляют реального боевого опыта. F-22 лишь использовались в Сирии, где время от времени, они наносили удары по боевикам. Но их главные соперники Су-35С в это время находились на авиабазе Хмеймим или в воздухе где-то неподалеку.

F-22 поступил на вооружение в 2005 году и сразу стал доминировать во всех учебных боях. Пентагон хотел заполучить самолет, который бы значительно превосходил российские "фланкеры", догнавшие F-15.

Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ruНо F-22 все-таки проиграл одному сопернику – времени. С тех пор, как был разработан "Хищник", истребители сильно изменились. В основном, это касается авионики, которая стала модернизироваться с огромной скоростью. А заказы на F-22 стали уменьшаться. Изначально для ВВС США хотели построить настоящую тьму "двадцать вторых" – 750, но в итоге их стало только 183. Истребитель значительно подорожал из-за этого.

Затем трагедия 11 сентября привела к тому, что США стали воевать с боевиками, не являющимися технологичным противником. Это добило самолет, F-22 просто стал не нужен. Чтобы разбомбить террористов с автоматами Калашникова и гранатометами достаточно было F-15 или F-16.

Затем появился более продвинутый и дешевый F-35. Он сильно проигрывает в мощности F-22, однако видит цели раньше. Это добило "Хищника", его просто было решено не производить и не модернизировать далее. Недавно ВВС США придумали использовать F-22 в качестве воздушного спецназа, однако непонятно, когда истребителям найдут применение.

Гораздо более вероятным кажется использование F-15X, которые планирует производить "Боинг". Этот истребитель оснастят радаром с активной фазированной решеткой и убойным арсеналом. В связке с F-35, которые будут их глазами и ушами, "пятнадцатые" будет крайне трудно остановить.

Фото: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov (CC BY-SA 3.0)Вот и получилось, что F-22 стали гордыми одиночками, которым негде себя показать. В США считают, что истребитель превосходит Су-57, так как американский радар лучше, а ЭПР у российского самолета больше, о чем можно сделать выводы даже по фотографиям.

Кроме того, у России ничтожное количество Су-57. Как сказано выше, у США 183 F-22. Москва, прекрасно понимая, что не осилит массовый выпуск истребителей пятого поколения, решила инвестировать в истребители четвертого поколения, то есть "фланкеры", и сделала очень приличные Су-35С и Су-30СМ. А Су-57 – это перспектива на будущее. Самолет еще может быть модернизирован, а вот с "Хищником", похоже, вопрос закрыт.

Александр ИЛЬИН
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