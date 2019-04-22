Однако откуда он возьмет такие деньги - большой вопрос

Пакистан намерен подписать с Россией многомиллиардный контракт на покупку истребителей, боевых вертолетов, систем ПВО, танков и даже военных кораблей. Общая сумма сделки должна составить как минимум $9 млрд. Об этом сообщает пакистанское новостное агентство IRNA.

Какую конкретно военную технику российского производства закупит Пакистан, официально не сообщается. Однако по мнению заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, речь, в частности, может идти о новом легком истребителе МиГ-35 и тяжелом транспорном вертолете Ми-26Т2.

Как справедливо подчеркивает агентство, на данный момент крупнейший поставщик боевой техники и вооружений в Пакистан – это Китай. С 2008 по 2018 годы было поставлено оружия на сумму более $6,4 млрд. На втором месте США с контрактами на $2,5 млрд и на третьем Италия – 471 млн.

Если информация подтвердится, Россия может стать крупнейшим поставщиком военной техники в Пакистан. После недавнего столкновения ВВС Индии и Пакистана в воздухе стало очевидным, что обе страны в ближайшие годы будут уделять большое внимание армии, и в частности, будут закупать новые истребители.

В феврале стало известно, что Индия может закупить дополнительные комплекты для сборки истребителей Су-30МКИ на своей территории с 2020 года. На данный момент Нью-Дели обладает внушительным парком "тридцаток" из 250 штук. В свою очередь, Пакистан может похвастаться лишь полсотней F-16 и устаревшими истребителями китайского и французского производства. Очевидно, что Исламабаду нужны новые самолеты, и МиГ-35 могли бы стать хорошим подспорьем.

Впрочем, у военных экспертов мнение другое. Как отметил в беседе с "Утром " главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, у Пакистана слишком маленький бюджет, чтобы осилить такую сумму. Получается, что они должны потратить несколько годовых бюджетов. Такие деньги Исламабад может только взять в долг.

"Я не думаю, что наши могут выдать кредит на такую сумму. Можно гипотетически предположить, что за них заплатит какая-нибудь Саудовская Аравия, вот как Катар покупает в Турции... но 9 миллиардов – это слишком большая сумма, и в истории Пакистана таких закупок не было", – подчеркнул аналитик.

Информация о закупках российского оружия пока выглядит как "информационный шум", пока власти Пакистана официально ничего по этому поводу не заявили.