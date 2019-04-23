Новые российские фрегаты побьют рекорд по "Калибрам"

Корабли вооружат до зубов

Пятый и шестой фрегаты проекта 22350 "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" получат по 24 крылатые ракеты "Калибр". О чем перед закладкой этих кораблей на "Северной верфи" заявил Андрей Дудич, который возглавляет данный проект на предприятии.

Действующие корабли этой серии вооружены 16 ракетами "Калибр", таким образом, их количество возрастет на 8 единиц.

Как передает Mil.Press FlotProm со ссылкой на Дудича, фрегат "Адмирал Амелько" планируется передать ВМФ РФ в 2024 г., а "Адмирал Чичагов" в 2025-м.

Все новые корабли должны быть оборудованы турбинами рыбинского производства. Изначально на фрегаты ставили двигатели украинского производства, но после событий 2014 года поставки были прекращены.

Во вторник на "Северной верфи" состоялась не только закладка фрегатов, но и телемост президента с Северодвинском, где спустили на воду носителя "Посейдона" – подлодку спецпроекта "Белгород".