Немец рассекретил подробности Сталинградской битвы

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Британская газета Daily Mail опубликовала отрывки из книги историка Йохена Хелльбека, основанной на документах из исторических архивов Академии наук СССР. Немецкий специалист "перелопатил" порядка 10 тыс. страниц, и картина, которая предстала перед его глазами? точно не обрадует рядового жителя Германии.
Как полагает Хелльбек, его книга разрушит миф о том, что Красная армия воевала только из-за страха и что за трусость и дезертирство якобы были расстреляны 13 тысяч человек, как, к примеру, утверждает британский историк Энтони Бивор. Согласно архивным данным, расстреляли менее 300 человек.
В книге "Сталинградские протоколы" описываются леденящие душу подробности зверств немецко-фашистских солдат, которые во многом и способствовали отчаянной борьбе солдат Красной армии с ненавистным врагом. Автор описывает фактическое "разложение" 6-й армии вермахта, которая прекратила свое существование под Сталинградом.
Оказалось, что фельдмаршал Фридрих Паулюс ослушался приказа Гитлера, когда был очевиден провал. Тот велел ему застрелиться, однако от этого так и не сделал.
"Им ничего не стоило застрелиться. Но Паулюс и его штаб не решились. Они не хотели умирать, это были трусы. Умереть у них не хватило духа", – приводит автор строчки генерала-майора Ивана Бурмакова.
Подполковник Леонид Винокур вспоминает, что, когда вошел к Паулюсу, тот лежал на койке в шинели и фуражке. Лицо его заросло двухнедельной щетиной, и вид у него был далеко не бравый.
Хелльбек утверждает, что красноармейцы бились не из страха, а из-за зверств солдат вермахта. В частности, приводятся воспоминания Василия Зайцева. "Когда видишь, как в парке висят повешенные молодые девушки и дети, этого ты уже не забудешь", – говорил легендарный снайпер.
Зайцев застрели 242 гитлеровца, и, несмотря на то что они были врагами, это, безусловно, наложило отпечаток на его психику.
"Часто вспоминаешь всякое, и от воспоминаний никуда не денешься. Нервы ни к черту, и руки дрожат", – признавался снайпер.
Майор Зайончковский описывает другую ужасную картину. Когда они нашли мертвого товарища, кожа с правой руки была полностью содрана, а ногти – вырваны. В районе левого виска зияла рана от раскаленного железа. А правую половину лица они облили бензином и подожгли.
Конечно, бывало, что немцы и хоронили отважных красноармейцев с почестями. История знает такие примеры. Но под Сталинградом зверств было множество, и русские жестоко мстили.
Вызывают вопросы только данные Хелльбека о жертвах Сталинградской битвы. Он утверждает, что погибли до миллиона красноармейцев и только 150 тысяч фашистов, в то время как официальные данные другие. Учитывая то, что в Сталинградский котел попали части 6-й немецкой, 4-й танковой армии, а также 48-й танковой дивизии, потери у Вермахта должны быть намного больше. Возможно, имеет место какая-то ошибка.
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