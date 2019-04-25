США раскрыли секреты F-35

Истребитель многое взял от F-117

Истребитель оказался бесшовным и напичканным композитными материалами. Каждый болт, каждая панель перед вылетом закрывается, чтобы не было никаких "торчащих" элементов, нарушающих скрытность самолета.

Фюзеляж и крыло сконструированы таким образом, что контуры самолета плавные, из-за чего создается минимальное ЭПР. F-35 многое взял от F-117, собственно, как и F-22.

Журналисты блога Warrior Maven побывали на заводе в Форт-Уэрте (Техас), где своими глазами увидели, как создаются F-35. Вблизи хорошо видны различия F-35C, F-35A и F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, который является самым дорогим самолетом в серии по вполне понятным причинам.

У этого самолета двигательная система подъемного вентилятора LiftFan, отвечающая за вертикальную посадку, встроена в переднюю часть центрального фюзеляжа. А сделать это было очень непросто. Мощность в LiftFan поступает от главного двигателя производства Rolls Royce через спиральную зубчатую передачу (spiral belevel gear system). Выглядит LiftFan как квадратная дверь.

По информации инженеров, турбина у F-35 работает так: воздухопроводы по обе стороны носа всасывают воздух в двигатель, затем воздух сжимается перед тем, как воспламениться с газом, и происходит нечто похожее на управляемый взрыв.

Разработчики отказались раскрыть секрет состава смеси композитных материалов, их которой сделаны выступающие края истребителя, наиболее заметные для радара. Известно только, что радиопоглощающее покрытие включает углеродистое волокно.

В истребителе закрыты радар, антенна и сам двигатель. К слову, турбины Су-57 открыты, а его электрооптический датчик сильно выступает на носу. Острых углов на российском истребителе больше.

"Ноу-хау мы переняли у F-117, который использовался во время войны в Персидском заливе. Уже тогда мы поняли, что нужно встраивать антенны в передние края крыла самолета. Аналогичная технология используется в F-22", – рассказал летчик F-35 Билли Флинн.

По его словам, каждый датчик встроен в обшивку самолета, пушка F-35A углублена в корпус. Самолет сконструирован таким образом, чтобы он выделял как можно меньше тепла. Отчасти это достигается небольшими "трубками" с охлаждающей жидкостью, которые проходят под крыльями в корпус самолета. В результате тепло как бы рассеивается.

Датчики и технологии скрытности, по словам летчиков, дают огромное преимущество перед истребителями четвертого поколения, так как F-35 может безнаказанно проникнуть туда, где F-15 или Су-35С не поздоровится от зенитного огня.