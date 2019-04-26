Черноморский флот усилит парусник

Владимир Путин одобряет

В России, похоже, решили не ограничиться возвращением Т-34 и копнуть глубже. В Севастополе заложат копию брига "Меркурий", который в мае 1829 года одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями.

Об этом пишет Mil.Press FLOT со ссылкой на председателя Севастопольского морского собрания.

У брига будет композитный деревянный корпус с полным сохранением парусного вооружения. Правда, на случай штиля, корабль решили оснастить и дизель-электрической установкой. Запас автономности "Меркурия-2" – 20 суток.

Проект парусника разработали на петербургской исторической верфи "Полтава", а построит бриг Севастопольский морской завод.

На самом деле, в отличие от Т-34, который вряд ли пригодится танкистам, новый "Меркурий" станет отличным подарком для курсантов морских училищ. И в советское время, и сейчас будущие морские офицеры стажировались и стажируются на парусниках, где по-настоящему изучают морское дело.

Кстати, помочь построить корабль пообещал Владимир Путин. 18 марта этого года, во время посещения "Мамаева кургана" от сказал, что корабль восстановят в первозданном виде.



Тот самый "Меркурий" разобрали в 1857 году из-за ветхости. Тот подвиг, который моряки совершили в 1829 году, действительно поражает: у брига было всего 18 пушек против 187 у турок. На "Селимие" и "Реал-бей" увидели, что русские настроены решительно.

"В продолжение сражения мы поняли, что капитан брига никогда сдастся и, если потеряет надежду, то взорвет свой бриг на воздух. Ежели в великих деяниях древних и наших времен находятся подвиги храбрости, то сей поступок должен все оные помрачить и имя сего героя достойно быть начертанным золотыми буквами на храме славы", – писал один из офицеров "Реал-бей".

Бриг получил 22 пробоины в корпусе, но держался на воде. Турецким кораблям тоже досталось, и в итоге они отказались преследовать бриг. "Меркурий" с поднятым флагом ушел в Севастополь и через сутки присоединился к флоту.