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Российские С-400 подведут Турцию под санкции

Фото: mil.ru
Стратегически важный импорт разорит солнечную страну

Настаивая на покупке ЗРК у РФ, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган наносит серьезный ущерб своей стране, о котором он сам пока не подозревает. Его упрямство "ускоряет стратегический уход Анкары от НАТО", полагают аналитик Фонда защиты демократий Мерве Тахироглу и американский юрист Грег Эверетт.    

Солнечное государство рискует оказаться в санкционных оковах, которые разорят ее. Потери от экономических ограничений, которые могут ввести против нее США, составят около $10 млрд. Кроме того, Вашингтон исключит Анкару из программы F-35, несмотря на солидные затраты последней.

Своими рассуждениями западные эксперты поделились с читателями The Hill, перечислив все "косвенные издержки".  Например, смещение энергетической политики Белого дома в направлении Восточного Средиземноморья. В новых альянсах американцев нет места Турции, пока "сага с С-400" продолжается, говорится в материале.

Фото: pixabay.com

"США должны четко объяснить Турции, какими будут издержки ее стратегического смещения к России: если Анкара решит изменить курс, она может получить доступ к разнообразному набору поставщиков энергии вкупе с партнерскими отношениями в сфере обороны с США и их союзниками по НАТО",

пишут авторы статьи. В противном случае, отмечают они, Анкара "будет все больше превращаться в вассала Москвы".

Напомним, Анкара заявила о готовности купить у Москвы 4 дивизиона С-400 на $2,5 миллиарда. Однако Вашингтону данная идея пришлась не по душе. Он предупредил, что Турции придется выбирать между российскими комплексами и американскими истребителями-бомбардировщиками F-35. США получили отпор. В солнечной стране заявили, что вправе самостоятельно решать, что и у кого приобретать, чтобы позаботиться о собственной безопасности. 

Ксения АНДРЕЕВА
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