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В акваторию Балтийского моря вошли 7 кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО во главе с датским фрегатом "Тетис". Среди судов также есть минные тральщики ВМС Бельгии, Нидерландов, Германии и Норвегии.
Об этом сообщили источники агентству "Интерфакс". По данным сервиса MarineTraffic, подтверждающие прохождение судов в Балтику, корабли проследовали через пролив Эресунн. Сейчас они расположены к югу от Швеции, в юго-западной части моря.
При этом в Балтике также находятся корабли НАТО, которые вошли туда 18 апреля, во главе с эсминцем США "Грейвли", на котором есть крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью действия в 1,6 тыс. км.
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