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В Японии нашли "черный ящик" F-35

Фото: flickr.com
Он разлетелся на куски от удара о воду

В Японии в ходе поисковой операции все-таки удалось обнаружить фрагменты "черного ящика", который должен помочь выяснить, почему самый современный истребитель в мире, управляемый опытным летчиком, рухнул в воду.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo и министра обороны Японии Такэси Ивая, обломки были обнаружены в Тихом океане рядом с местом крушения самолета.

Но они не содержат информации о данным последнего полета, по всей видимости, самолет падал с большой высоты, и удар об воду был настолько сильным, что ящик не сохранился. Кроме того, сообщается, что носитель записи вообще мог быть не включен.

Сейчас японское командование больше всего интересует вопрос, катапультировался ли летчик. Пока не были найдены ни стропы парашюта, ни что-то напоминающее останки летчика или его одежды.

Ранее в США высказали мнение, что если обломки попали к русским или китайцам, это был бы серьезный удар по безопасности F-35, однако пока ни Москва, ни Пекин ничего на этот счет не заявляли.

Александр ИЛЬИН
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