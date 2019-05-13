Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

F-35 станут "русскими"

Фото: www.globallookpress.com
Истребитель раскрасят под Су-57

Парк 65-й эскадрильи ВВС США "Агрессор" обновят одиннадцатью истребителями F-35A. До этого авиаподразделения, изображающие на учениях врага, еще не получали настолько современных самолетов. Теперь "тридцать пятые" будут имитировать русские Су-57 и китайские J-20 в воздушных боях.

Как сообщает портал Jane's со ссылкой на источник в Пентагоне, их будут использовать не только для повышения уровня подготовки пилотов, но и для тренировки зенитных расчетов, которым, возможно, в будущем придется иметь дело с российскими и китайскими истребителями пятого поколения.

Шесть из одиннадцати F-35A перебросят в Неваду из Флориды с базы Эглин. Как уточнил представитель ВВС США Роберт Лиз, эти самолеты произведены на начальных этапах программы F-35, поэтому не такие продвинутые, как сегодняшние истребители этого семейства. В Пентагоне не сочли нецелесообразным модернизировать их до уровня современных F-35A и решили отправить их асам в "Агрессор", которые точно придумают, как ими распорядиться.

Фото: www.globallookpress.comСейчас "русские летчики" эскадрильи летают, в основном, на F-16. Есть в составе "Агрессора" и МиГ-29, а теперь "враги" и вовсе стали сильнее дальше некуда. Осталось только подарить эскадрильи пятерку F-22, и тогда американским летчикам никогда не выиграть "собачьи бои" (dogfight), как в США называют учебные воздушные бои.

В "Агрессор" отбирают только опытных летчиков с большим налетом. Интересно, что в воздухе они следуют тактике, которой придерживаются в стране, самолеты которой они изображают.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Пора прекратить: Париж призвал ЕС оставить Москву в покое

Французы устали от санкционной войны

В Казани захватили школу. Подробности

На место срочно отправлены экстренные службы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей