F-35 станут "русскими"

Истребитель раскрасят под Су-57

Парк 65-й эскадрильи ВВС США "Агрессор" обновят одиннадцатью истребителями F-35A. До этого авиаподразделения, изображающие на учениях врага, еще не получали настолько современных самолетов. Теперь "тридцать пятые" будут имитировать русские Су-57 и китайские J-20 в воздушных боях.

Как сообщает портал Jane's со ссылкой на источник в Пентагоне, их будут использовать не только для повышения уровня подготовки пилотов, но и для тренировки зенитных расчетов, которым, возможно, в будущем придется иметь дело с российскими и китайскими истребителями пятого поколения.

Шесть из одиннадцати F-35A перебросят в Неваду из Флориды с базы Эглин. Как уточнил представитель ВВС США Роберт Лиз, эти самолеты произведены на начальных этапах программы F-35, поэтому не такие продвинутые, как сегодняшние истребители этого семейства. В Пентагоне не сочли нецелесообразным модернизировать их до уровня современных F-35A и решили отправить их асам в "Агрессор", которые точно придумают, как ими распорядиться.

Сейчас "русские летчики" эскадрильи летают, в основном, на F-16. Есть в составе "Агрессора" и МиГ-29, а теперь "враги" и вовсе стали сильнее дальше некуда. Осталось только подарить эскадрильи пятерку F-22, и тогда американским летчикам никогда не выиграть "собачьи бои" (dogfight), как в США называют учебные воздушные бои.



В "Агрессор" отбирают только опытных летчиков с большим налетом. Интересно, что в воздухе они следуют тактике, которой придерживаются в стране, самолеты которой они изображают.