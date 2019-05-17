Американцы выстроились в очередь за российскими пистолетами

Но добраться до оружия они так и не смогли

Подразделения специального назначения Вооруженных сил США собирались закупить крупную партию пистолетов "Вектор", которые производятся в нашей стране. Однако эта сделка по неизвестным причинам сорвалась. Об этом рассказал Альберт Баков, генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), который входит в состав корпорации "Ростех".



"Наше оружие достойно того, чтобы продаваться и производиться за рубежом. У нас, к примеру, когда-то был заказ на "Вектор" от подразделения спецназа США",

– сказал гендиректор института в интервью РИА "Новости".

Отвечая на вопрос о том, что стало с этим заказом, Баков отметил: "Ничего не стало, к сожалению". Причины, по которым наше стрелковое оружие не досталось заокеанским "морским котикам", глава предприятия не озвучил.

У ЦНИИточмаш и других оружейных разработчиков есть большие планы по завоеванию рынков западных стран, несмотря на негативное влияние санкций. По словам Бакова, способы пробиться на высококонкурентный американский рынок существуют. Нужно только их отыскать.

"Я никогда не видел, чтобы нас где-то ждали с распростертыми объятиями. С Америкой нужно торговать. Производство у нас есть, но нам нужно научиться продавать свою продукцию и заходить на рынки", – сказал специалист.

Баков предположил, что для выхода на рынок США "нужно производить продукцию у них на территории: искать нишевого игрока, покупать его и начинать производство гражданского оружия". "Другого способа нет, так как производить здесь и возить туда уже никто не позволит", – отметил он.

Самозарядный пистолет Сердюкова (СПС), известный также под названиями СР1, "Гюрза", "Вектор" и другими, разработан конструкторами ЦНИИточмаш для силовых подразделений специального назначения. Производится с 1996 года. Пистолет стреляет патронами 9x21 мм, прицельная дальность стрельбы – 100 метров. В магазине помещается 18 патронов.

Преемником "Вектора" считается созданный специалистами того же предприятия перспективный пистолет "Удав". В 2018 г. он прошел государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение. Серийное производства пистолета началось в этом году.