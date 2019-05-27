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Люк Бессон замахнулся на "Курск"

Фото Семена Майстермана (ИТАР-ТАСС).
В России покажут западную версию гибели подлодки

После множества новейших отечественных кинолент о войне, в которых идеализируется образ советского солдата и человека как такового, в российский прокат выходит лента об относительно недавних событиях.

Датский режиссер Тамас Винтенберг не без продюсерской помощи Люка Бессона снял довольно пресный фильм на крайне болезненную для России тему – о гибели подводной лодки "Курск" в 2000 году. Основой для киноленты Винтенберг выбрал книгу журналиста Роберта Мура "Время умирать".

В двух словах он написал следующее  на лодке взорвалась торпеда, чтобы не допустить к секретной разработке иностранцев, русские не пустили их спасать подводников даже несмотря на то, что у англичан и норвежцев были для этого спецсредства.


Снимать фильм должны были в Мурманске, однако из-за отказа предоставить сценарий, работать пришлось в Норвегии, поэтому квартиры моряков получились не слишком аутентичными.

До 1991 г. на Западе снимали фильмы о советских подлодках, достаточно вспомнить "Охоту за "Красным октябрем" с Шоном Коннери, который играл командира секретной советской субмарины.

Новый фильм, словно возвращение к тому, с чем, казалось бы, давно покончено – русским в шапках ушанках, говорящих с американским акцентом и пьющим водку как воду. Разумеется, "Курск" – несколько другое кино, однако все равно это попытка сыграть российскую драму без привязки к месту.

Ничего "сверхкрамольного" для России в фильме нет, однако сценарий принадлежит американцу, а кинооператор – британец, и этим все сказано. По сюжету, помочь экипажу "Курска" пытается английский морской офицер, хотя русские отказались от его помощи. Но безуспешно: впереди лишь безысходность и разруха.

По мнению кинокритиков, молодой датский режиссер замахнулся на святое – "русскую душу", – но не потянул. Герои слишком очевидные, а фильм представляет собой лишь повествовательный рассказ о происходящем.

Очевидно, что Бессон переиначил историю с "Курском" на голливудский манер и попробовал выдать фильм-катастрофу с элементами того "Красного октября", который, казалось бы, остался в прошлом.

Кроме того, сыграть должно и "противостояние" России всему Западу из-за ситуации на Украине и в Крыму. Русских вновь представляют как мрачных завоевателей, которые готовы угробить всех и вся, лишь бы не выдать военную тайну и одолеть "проклятых американцев". Однако на выходе получился тот самый фильм времен холодной войны – о том, о чем ни режиссер, ни Люк Бессон понятия не имеют.

Александр ИЛЬИН
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