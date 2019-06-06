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Ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера в 2018 г. запустило национальную программу по созданию гиперзвукового оружия. Так Германия решила ответить на современные вызовы в области вооружения. Об этом сообщил изданию Die Welt руководитель отдела сбыта европейской компании MBDA в ФРГ Петер Хайльмайер.
Отмечается, что речь идет о разработке управляемой ракеты, скорость движения которой превысит пять чисел Маха. По словам Хайльмайера, создание подобного оружия является реакцией "на угрозы конкретного рода – ракеты Путина или даже нового российского танка".
По словам менеджера, это будет вооружение исключительно оборонительного характера. Уточняется, что "конкретных продуктов пока нет", однако создание прототипа оружия планируется завершить в ближайшие три года. Разработка ведется только собственными, германскими силами, без привлечения других стран. "Исключительно под немецким взором", – подчеркнул Хайльмайер.
Тем не менее в среднесрочной перспективе возможно привлечь к работам ряд европейских стран, а также интегрировать гиперзвуковую ракету в систему противоракетной обороны (ПРО), "поскольку такой проект был бы слишком масштабным для Германии", добавил немец.
Напомним, в марте 2018 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил, в частности, гиперзвуковое оружие "Авангард" и "Кинжал".
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