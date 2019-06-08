Спокойствие на корабле РФ удивило иностранцев

Инцидент между российским "Адмиралом Виноградовым" и американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море вызвал бурную реакцию на Западе.

Судно США неожиданно пересекло курс нашему кораблю, однако отечественные моряки даже не отреагировали на это. Храбрость моряков, продолжающих загорать на палубе, несмотря на приближающийся крейсер, удивила западных пользователей Сети.

"В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца", – написал @patricksavalle.

"Российские моряки просто расслабляются", - отметил один из комментаторов.

"Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!" – отметил @flseniel.

Напомним, в пятницу, 7 июня заокеанский ракетный крейсер Chancellorsville подрезал противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Столкновения чудом удалось избежать благодаря действиям российского экипажа.

Инцидент произошел в Восточно-Китайском море. Бытует мнение, что американцы умышленно спровоцировали опасную ситуацию, за что командованию крейсера был заявлен протест.