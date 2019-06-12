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"Оружие конца света": Германию взбудоражила новая российская ракета

Фото: www.globallookpress.com
Ракета "быстрее и смертельнее" предшественников

Россия со своих гиперзвуковым оружием не знает себе равных в мире. Очередное свидетельство этому -– недавний пуск новейшей системы ПРО.

Как пишет немецкий журнал Der Stern, речь, вероятнее всего, идет о ПРС-1М.Отмечается, что эта разработка является надежной защитой от американских ядерных ракет.

"ПРС-1М – настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир", -– считает автор статьи Гернот Крампер.

Он уточняет, что данная ракета "быстрее и смертельное" своих предшественников. Ее дальность полета составляет 350 км,а скорость может достигать 4 км/с. При этом потенциальные угрозы могут быть перехвачены на высоте до 50 километров.

Ранее Утро сообщало, что в Казахстане была испытана противоракета ближнего перехвата типа ПРС-1. Известно, что по массе и размерам она значительно превосходит американскую ракету "Спринт".

Андрей ДОВЛАТОВ
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