В морской авиации бьют тревогу и успокаивают одновременно

Американский истребитель F-35, несмотря на преимущество радара AN/APG-81 и датчиков, столкнулся с серьезной проблемой, которая может серьезно "подмочить" ему репутацию.

Как пишет The Defense News, ссылаясь на отчеты, на сверхзвуковой скорости у машины начинает разрушаться стелс-покрытие, а также многочисленные антенны и датчики. Кроме того, существует риск повреждения горизонтального оперения. Недостатку сразу "присудили" первую категорию и ограничили время полета на форсаже до 80 секунд для F-35B и до 50 секунд для F-35C.

Об аналогичных проблемах у классического F-35A ничего не сообщается, а вот моряки и морпехи забили тревогу. Истребитель не предназначен для скоростных перехватов, и количество Махов не его конек, однако форсаж частенько нужен, чтобы уйти от преследования в воздушном бою. Таким образом нередко уходил от погони советский МиГ-25, хотя нередко и проигрывал в маневренности.

Первый тревожный звоночек для F-35B прозвучал в ноябре 2011 года. Тогда на скорости 1,4 Маха на F-35B начало "пузыриться" стелс-покрытие на хвостовом оперении. Во время подобнных испытаний на F-35C после посадки на самолете обнаружили повреждение того же хвостового оперения.

После этого вице-адмирал Мэт Уинтер, возглавляющий программу F-35, заявил, что проблему будут решать, но при этом дал понять, что полностью устранить ее не удастся. По его словам, истребитель летел на скорости близкой к максимальной (1,6 Маха), и произошло это только один раз. Во время других полетов на такой же скорости ничего "криминального" не происходило.

Грег Улмер из Lockheed Martin, который руководил заводскими испытаниями, вообще утверждал, что истребители испытывали на предельных скоростях, и ничего такого замечено не было.

По словам Уинтера, если с F-35C действительно будет терять стелс-покрытие и части хвоста на форсаже, он не сможет работать на высоких скоростях и выполнять свои задачи.

Согласно отчету, покрытие после инцидентов модернизировали. Тем не менее ограничение во времени форсажного режима с самолетов не сняли до сих пор.



По утверждению летчиков, ограничение форсажного режима может быть очень опасно в ближнем воздушном бою. Конечно, концепция F-35 давно известна – нанести удар издалека, когда жертва ничего не подозревает. Однако на флоте к этой затее относятся с недоверием.

Во время войны во Вьетнаме, когда акцент сместился с авиапушки на ракеты, произошел резкий рост смертельных исходов. Как показывает практика, ближний воздушный бой никуда не исчезает, какие бы современные ракеты и датчики не появлялись.

А в ближнем бою форсаж бывает необходим. И, как говорится в отчете, во время боевых миссий летчики не всегда смогут соблюдать тайминг форсажного режима, что может привести к потере самолета.

"В первые дни войны F-35 будет использоваться в "скрытном режиме" – без подвесных баков, с боеприпасами во внутренних отсеках. Это означат, что вылетать придется из местечка неподалеку от противника, в так называемой "оспариваемой среде", – рассказал Defence News военный летчик в отставке, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, вероятность встречи с истребителями противника очень велика, и как раз в этой ситуации будет нужен форсаж, чтобы уйти от преследователей. Как F-35 будет уходить, например, от Су-35С, сказать сложно.

С другой стороны, утверждают другие летчики, проблема во многом может быть надумана. Так, F/A-18 Super Hornet тоже имеет ограничение по форсажу.

"Покрытие разрушится в 0,002% случаев от всех вылетов? Тогда мне не о чем беспокоиться, у меня возникнет как минимум 15 других проблем до этого", – сказал один из действующих пилотов F-35.