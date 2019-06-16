Кто победит?: в США выставили F-15C против Су-57

Эксперты "смоделировали" бой российского и американского истребителей

Новейший российский Су-57 обошел многие самолеты в плане маневренности и вооружения. Вместе с тем американский, возможно, скоро спишут. Отметим, что сейчас F-15C составляет половину истребителей, который стоят на вооружении ВВС Штатов.

Несмотря на достоинства Су-57, которые на раз отмечали западные эксперты, Вашингтону якобы есть чем ответить, пишет The National Interest. Так, американская корпорация Lockheed Martin занимается разработкой модуля Legion. С его помощью можно "увидеть" истребители-невидимки.

Если F-15C получит такой модуль, он, вероятно, обнаружит Су-57 и атакует его. Однако один удар вряд ли уничтожит российский самолет, размышляет автор материала.

"F-15C будут в невыгодном положении по сравнению с необычайно маневренными российскими истребителями",

– говорится в статье.

Чтобы уничтожить Су-57, F-15C нужны новые вооружения и модернизация. При этом эксперт отметил, что при встрече российского истребителя с улучшенным американским победителей в бою не будет – поражение потерпят оба.

Ранее стало известно, что в России построят 76 истребителей Су-57 вместо запланированных 16.