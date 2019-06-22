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Балтийские республики могут стать для России "способом разрушить архитектуру безопасности Европы", поэтому для "сдерживания" Москвы в Прибалтику нужно направить еще больше американских войск. Об этом указывается в в докладе Оборонного колледжа НАТО.
"За последние десять лет Российская Федерация продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности", -– говорится в документе.
При этом авторы доклада считают, что вероятность военного конфликта между альянсом и Москвой является низкой, но все равно ее стоит учитывать.
"Чтобы снизить риски, потенциал сдерживания альянса в Прибалтийских республиках необходимо усилить отправкой американских войск на балтийскую землю", -– резюмировали они.
Ранее сообщалось, что НАТО ждет нападения России на Прибалтику и поэтому альянс вдвое увеличил количество своих истребителей. Теперь у воздушных границ их насчитывается минимум 8-10.
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