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НАТО не дремлет: для "сдерживания" Москвы в Прибалтику спешат американские военные

Фото: www.globallookpress.com
При этом риск военного конфликта между НАТО и Россией низкий

Балтийские республики могут стать для России "способом разрушить архитектуру безопасности Европы", поэтому для "сдерживания" Москвы в Прибалтику нужно направить еще больше американских войск. Об этом указывается в в докладе Оборонного колледжа НАТО.

"За последние десять лет Российская Федерация продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности", -– говорится в документе.

При этом авторы доклада считают, что вероятность военного конфликта между альянсом и Москвой является низкой, но все равно ее стоит учитывать.

"Чтобы снизить риски, потенциал сдерживания альянса в Прибалтийских республиках необходимо усилить отправкой американских войск на балтийскую землю", -– резюмировали они.

Ранее сообщалось, что НАТО ждет нападения России на Прибалтику и поэтому альянс вдвое увеличил количество своих истребителей. Теперь у воздушных границ их насчитывается минимум 8-10.



Андрей ДОВЛАТОВ
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