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В России жестко ответили США на заявление о подстрекательстве

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон повесил на Москву вину за разжигание "агрессии в Европе"

В штаб-квартире Минобороны Соединенных Штатов утверждают, что Российская Федерация – главный провокатор на Европейском континенте. От ее пристального внимания, по мнению исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера, не ускользает ни одна демократическая процедура соседних государств.

Посовещавшись с коллегами из НАТО, неполноправный руководитель американского ведомства, присвоил Москве незаслуженное звание.  

"Подстрекателем агрессии в Европе сегодня является Россия. Тридцать лет спустя после падения берлинской стены Россия все еще стремится к праву вето в отношении своих соседей, вмешивается в суверенные демократические процессы этих стран", 

— сделал громкое заявление Эспер, приписав России, которая, по его словам, проводит "мощную кампанию военной модернизации", отступление от условий ракетного договора. Москву и Пекин представитель Пентагона объявил "стратегическими соперниками" блока.

Надо признать, что в РФ в корне не согласны с его утверждением. И прежде всего – жители страны. (Орфография и пунктуация авторов сохранены). 

"Опять ложь и лапша на уши европейскому обывателю",

возмутился один из читателей RT. 

"США являются подстрекателем саботажа деловой активности успешных стран, торговых войн, вооруженных конфликтов, национальной вражды и войн, источником клеветы и дезинформации", – согласился следующий. 

"Все правильно сказал. Надо только заменить "Россия" на "США" и будет хорошо", "Как всегда, с больной головы на здоровую. США оккупировали Европу, настроили военных баз вне своего континента и еще имеют наглость заявлять, что Россия агрессор. Если бы Россия установила военные базы, даже не на Кубе, а сразу в Мексике как бы вели себя США?", – подхватили остальные "комментаторы". 

Напомним, 25 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Москву, что у нее осталось 5 недель "для возвращения к ДРСМД и ликвидации своих ракет, нарушающих положения договора". Ответная реакция последовала незамедлительно. Уже на следующий день РФ вышла из соглашения. 

Ксения АНДРЕЕВА
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