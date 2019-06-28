США уступают России на Севере

Новые комплексы противовоздушной обороны Тор-М2ДТ, предназначенные для работы в Арктике, получил Северный флот России.

"В ходе летнего периода обучения они пройдут испытания своих боевых возможностей в Арктике", -– цитирует "Интерфакс" командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

По его словам, арктические Тор-М2ДТ уже прибыли к месту постоянной дислокации и готовы работать в суровых климатических условиях.

"Торы" предназначены для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км, и вызывают серьезную озабоченность у Запада. Ранее американские эксперты отметили последовательное вооружение российской армии техникой, приспособленной для ведения боя в условиях Крайнего Севера и увидели в этом значительную угрозу для США и НАТО. По мнению специалистов, Пентагон пока не может противостоять русским в данном регионе.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон пытается превратить Арктику в театр военных действий.