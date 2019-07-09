Шлемы F-35 опередили время на десятилетие

Пока проблема лишь в цене вопроса

Истребители F-35 на сегодняшний день наряду с Су-57 являются чем-то вроде медиа-звезд. "Тридцать пятые" то называют непревзойденными и неуязвимыми в небе, то ругают за ненадежность электроники и недостаточную мощность. Но одно нужно признать – сейчас это наиболее современный истребитель, наработки которого будут использованы в машинах шестого поколения. Достаточно только упомянуть лазерную технологию сварки или уникальные датчики, дающий обзор пилоту на 360 градусов. Периодически в СМИ "просачиваются" подробности о возможностях истребителя.

Отдельного внимания заслуживает шлем нового поколения Gen III, который стоит, как "Феррари" последней модели, но позволяет делать просто чудеса. Дело в том, что он соединяет в себе сразу несколько систем – наведения, ночного видения, проекционный дисплей и многие другие. К примеру, пилот истребителя четвертого поколения использует эти устройства по отдельности.

Наибольшее впечатление производит, конечно, возможность смотреть, как бы сквозь обшивку самолета. Если летчик посмотрит, условно говоря, на свои ботинки, то может захватить цель прямо на земля, причем это займет лишь 5 секунд.

Система связи оснащена активным шумоподавлением. Во время полета пилот почти не слышит шум двигателя и ветра.

В Gen III пилот видит такие же символы, как и на дисплее. Шлем совместим со всеми системами, в том числе Distributed Aperture System (DAS). Ее камеры полностью исключают так называемые "мертвые зоны". Видеосигнал передается максимально эффективно – намного лучше, чем в предыдущей модели Gen II, поэтому не возникает никаких "подтормаживаний".



Пилот может засечь корабль с включенным двигателем в кромешной тьме. Шлем испытывали в Корпусе морской пехоты на F-35B, и результат был потрясающим.

"В этом шлеме у меня все данные всегда передо мной, куда бы я не повернул голову". Он сам находит мне противников и своих, причем хоть днем, хоть ночью", – поделился впечатлениями пилот Корпуса морской пехоты Джон Дирк.

Главным минусом Gen III является его астрономическая стоимость. Все шлемы пилотов не дешевые, но пол-миллиона долларов – это много даже для Минобороны. Пока шлем только испытывают, и большинство пилотов летают на F-35 в шлемах попроще. Но в будущем, с развитием технологий Gen III может упасть в цене, как это обычно происходит с компьютерами или смартфонами.