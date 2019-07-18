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Пилоты SR-71 рассказали о встречах с МиГ-31 над Арктикой

Фото: wikipedia.org
Советский перехватчик единственный, кто вызывал уважение у "Дрозда"

Сегодняшние полеты военных самолетов вблизи воздушного пространства стран НАТО или России стали, в своем роде, политическим инструментом или методом информационной войны. Каждый рядовой полет бомбардировщика, который обычно "подманивает" пару истребителей, подают в СМИ как очередной признак враждебного настроя или проявление агрессии, хотя на самом деле, это обычная рутина.

После 2014 года полеты у границ участились. Но это лишь "напоминалки" из СССР. Просто в 80-е эти полеты держали в секрете и не публиковали в "Красной Звезде". Никто не выкладывал в интернете маршрут полетов, что стало возможно благодаря спутникам.

Беспилотники тогда уже были, но не такие совершенные, как сейчас. И роль "короля разведчиков" играл SR-71 "Черный дрозд", самый быстрый и высотный самолет из когда-либо поднимавшихся в небо. Приблизиться к нему мог только МиГ-31. Майор ВВС в отставке Михаил Мягкий писал в своей книге, что ему удалось 14 раз перехватить SR-71, после чего "Дрозду" приходилось напрягаться, чтобы не залететь случайно, куда не следует.

Два раза раза Мягкий перехватывал самолет, который пилотировал Эд Йелдинг. Позже последний рассказал об одной из этих встреч с МиГ-31 в книге Пола Крикмора "Черный дрозд: по ту сторону секретных миссий".

Фото: wikipedia.orgЙелдинг летел вместе с Куртом Остерхельдом на SR-71 c бортовым номером 980. Полет должен был продолжаться четыре часа и проходить над Баренцевым морем. Самолет шел на высоте 71 тыс. футов на скорости 3 Маха. Летчики прошли параллельно берегу, затем совершили запланированный поворот на 90 градусов. Но перед этим "Черный Дрозд" развернулся и подлетел прямо к побережью СССР.

Как рассказывал Йелдинг, виды были потрясающие:  кривизна Земли и заснеженная Сибирь. Вдруг внизу показался след от реактивного самолета. Им мог быть только МиГ-31.

"Я увидел, что мы тоже оставляем длинный след, и понял, что он нас видит. Мы летели по своем обычному маршруту, но было совершенно ясно, что если мы не совершим запланированный поворот, он попытается сбить нас ракетами, потому что SR-71 упадет в территориальные воды СССР", – вспоминает летчик.

По его словам, советский пилот не стал бы заниматься самодеятельностью, но наземные радары могли ошибочно определить координаты SR-71. В этом случае с земли летчику приказали бы сбить американца.

Йелдинг летал на F-4 и имел дело с МиГ-25, на базе которого был создан МиГ-31. По его словам, это был быстрый, но не очень маневренный самолет, поэтому советскому летчику было нелегко заходить на цель. К тому же SR-71 двигался очень быстро.

Вдруг в ответственный момент автопилот совершил резкий поворот на 90 градусов вправо. МиГ-31 ответил молниеносно и начал резко забирать вверх. Но ему не хватило высоты, чтобы достать SR-71. На 65 тыс. футах или 20 тыс. метрах он прекратил набор, но был достаточно близко, чтобы американские летчики разглядели блестящий металлический корпус "тридцать первого". МиГ-31 недобрал всего три километра. Чтобы сбить SR-71, ему нужно было идти "клюв к клюву" с американцем.

Андрей ШЕРЫХАНОВ
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