Аппарат летит по непредсказуемой траектории, и уничтожить его практически невозможно

Орбитальный челнок Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV) обладает небывалой маневренностью. Траектория его полета является полной неожиданностью для потенциальных врагов США, что делает аппарат весьма грозным оружием. Об этом заявила бывший министр ВВС США Хизер Уилсон.



Выступая на конференции в Аспене (штат Колорадо), экс-чиновница объяснила, что аппарат "похож на уменьшенную версию космического шаттла НАСА, но это беспилотный самолет". По ее словам, X-37B может работать на эллиптической орбите. Находясь близко к планете, корабль способен непредсказуемо менять курс.

"Это означает, что наши противники не знают, где корабль появится в следующий раз. И мы знаем, что это сводит их с ума. И я очень рада этому",

– приводит слова Уилсон издание Military.com.

Опрошенные порталом эксперты утверждают, что озвученные характеристики Boeing X-37 вполне правдоподобны. Челнок обладает необычной формой, которая позволяет ему преодолевать сопротивление атмосферного воздуха. Благодаря этому шаттл может лететь по максимально низкой орбите, что выгодно отличает его от аналогичных космических аппаратов.

Вероятному противнику, возможно, удастся предсказать, над каким местом пролетит X-37B. Однако когда точно это произойдет, вычислить практически невозможно, что делает аппарат неуязвимым для врагов.

По мнению сотрудника фонда "Безопасный мир" Брайана Видена, США не стоит на каждом углу хвастаться способностями X-37B. "Это создаст для Америки множество дипломатических проблем", – отметил эксперт.

Компания SpaceX впервые запустила секретный корабль Boeing X-37 в интересах ВВС США в сентябре 2017 года. Считается, что мини-шаттл предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации. В настоящий момент в распоряжении Пентагона имеются два Boeing X-37.