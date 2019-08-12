Под Ростовом отыскали редкий танк

Эта бронетехника была под надежной защитой от оружия массового поражения

В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны. Эту технику прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".

Танк передали парку "Патриот", сообщили эксперты в Twitter. Как рассказала "Российская газета", всего в СССР построили 5 подобных бронемашин, которые называли "тяжелыми лимузинами". Танки, рассчитанные на 6 человек, предполагалось использовать в качестве командно-штабных машин для высшего военно-политического руководства СССР.

Конструкторы из Ленинграда сделали бронетехнику с мощной фильтровентиляционной установкой, добавили дополнительные баллоны воздуха и кондиционер. Машины также обладали новейшими на то время системами связи и наблюдения, телевизионными камерами и устройствами контроля внешней среды.

Танки, в основу которых лег шасси Т-80, могли разгоняться до 70 км в час на трассе, а запас их хода был 350 км.