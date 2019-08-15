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Одно условие позволит избежать ядерной войны

Одно условие позволит России избежать ядерной войны
Фото: www.globallookpress.com
Правильная тактика РФ сделает ее неуязвимой

Москве первым делом необходимо притормозить ядерный запал Вашингтона, а уже потом, если возникнет такая необходимость, обратить внимание на восемь других обладающих грозным оружием стран. Данное мнение принадлежит руководителю Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова и действительному члену РАН Алексею Арбатову.

По его словам, Британия и Франция как члены НАТО действую в связке с США и по их указке. Они "никогда самостоятельно не нападут на Россию", уверен эксперт. Другие же ядерные державы, к которым относятся Китай, Пакистан, Индия, Израиль, КНДР и Иран, не страшны РФ. 

"Китай, стратегический союзник РФ, ориентирует свои ядерные силы на США и Индию. Индия, давний друг России, направляет оружие на КНР и Пакистан, а последний – всецело на Индию. КНДР – на зарубежные базы США в регионе", – объяснил эксперт на страницах "Независимой газеты".

Таким образом, Россия почти неуязвима, несмотря на то, что находится в зоне доступа любой из ядерных держав. 

Напомним, 2 августа Белый дом денонсировал Договор, сдерживающим производство ракет средней и меньшей дальности. Месяцем ранее после шантажа Соединенных Штатов ДРСМД расторгла Россия.

Накануне Берлин обвинил Москву в прекращении действия соглашения. А в РФ назвали уязвимые для американских ракет места. 

Ксения АНДРЕЕВА
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