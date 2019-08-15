Российские летчики взяли золото в "Авиадартс"

Серебро у китайцев

Российские летчики одержали победу в конкурсе "Авиадартс-2019", который проходил на полигоне "Дубровичи" под Рязанью. Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на данные пресс-центра игр, команда летчиков из РФ победили в четырех номинациях из семи. Второе место у китайцев, бронзу поделили сборные республик Беларусь и Казахстан.

Российские летчики одержали верх в истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации на боевых вертолетах. Китай победил в соревнованиях военно-транспортной авиации, а белорусские и казахские летчики стали лидерами армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах и в штурмовой авиации соответственно.



По словам главного судьи конкурса генерала-майора Олега Маковецкого, российская команда лидировала с самого начала. Однако распределение мест состоялось только после определения результатов боевого применения. Тогда команды и набрали максимальное количество очков.



В конкурсе "Авиадартс" впервые были задействованы Су-57. Однако боевых пусков ракет истребители не совершили, как и МиГ-31БМ, которые прилетели с "Кинжалами". Они участвовали лишь в шоу "Авиамикс".