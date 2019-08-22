РФ и Китай помешают США расставить в Азии запрещенные ракеты

Москва с Пекином инициировали брифинг Собвеза ООН

Россия не допустит прямой угрозы со стороны США. Речь идет о размещении в Азии запрещенных ракетным договором, который прекратил свое действие 2 августа, установок.

Намерение Вашингтона встревожило не только Москву, но и Пекин. Вместе они обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой собрать брифинг, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Действия США создают угрозу для международной безопасности. Поэтому мы и сочли необходимым запросить брифинг в СБ ООН, чтобы привлечь внимание международного сообщества к данной проблеме", – цитирует Захарову РИА ФАН.

По информации "Газеты.Ru", которая ссылается на сообщение РИА "Новости", накануне на сегодня, 22 августа, было назначено заседание Совбеза ООН. На нем в рамках темы "угрозы международному миру и безопасности" обсудят разработку и установку американский ракет средней дальности, рассказал пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

Он отметил, что затея Белого дома категорически осуждается. На заседании поднимется вопрос "неприемлемости шагов США".

Напомним, 18 августа Пентагон похвалился испытаниями сдерживаемого ДРСМД оружия. Таким образом, Вашингтон попался с поличным, доказав, что действовал по принципу: запретный плод сладок. Накануне такую мысль озвучил президент РФ Владимир Путин. Он выразил обеспокоенность в связи с безрассудным поведением заокеанской державы.