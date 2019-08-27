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Китай нацелился на Су-57

Китай нацелился на Су-57
Фото: www.globallookpress.com
Но есть один нюанс

Китай может рассмотреть покупку Су-57 после его сравнения с китайскими истребителями. Об этом сообщает газета "Хуаньцю шибао", которая внимательно следит за российскими вооружениями. Как пишет издание, некоторые технологии Пекину будет трудно получить в краткосрочной перспективе.

Сравнивать Су-57 китайцы могут с J-20 и J-31. Из них к "сушке" ближе последний. "Двадцатку" более правильно сопоставлять американскому F-35, так как у них схожие "амплуа". Однако и J-31 уступает в скорости Су-57 и построен был, судя по всему, только в единственном экземпляре.

Интересно, что до этого Китай рассматривал покупку Су-35С, после того как Россия сделала соответствующее предложение. В Пекине признали, что до сих пор в истребительном парке НОАК много старых самолетов, поэтому Су-35С стали бы отличным усилением.

Впрочем, по мнению некоторых китайских экспертов, приобретя первую партию Су-35С за $2,5 млрд, Пекину незачем покупать эти самолеты, так как они могут сделать свои точно такие же. В России придерживаются другого мнения и уверяют, что повторить полностью самолет все равно не получится, к тому же Китай пока не научился делать аналогичные российским двигатели.

Александр ИЛЬИН
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