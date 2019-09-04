Советские ракеты попали в SR-71

Летчик чудом остался жив после миссии во Вьетнаме

Наиболее быстрая, уменьшенная версия американского разведчика "Черный Дрозд" A-12 вычислялf советские зенитные установки во время войны во Вьетнаме на скорости более 3 Махов. Обычно С-75 ничего не могли с ним поделать. Но не всегда.

30 октября 1967 г. A-12 пролетел над Ханоем на высоте 84 тыс. футов и отснял 190 ракетных комплексов С-75. Журнал The National Interest опубликовал интересные воспоминания пилота A-12 Дэнниса Саливэна. Летчик-истребитель совершил более 100 боевых вылетов на F-80, после чего ему предложили летать на A-12.

По его словам, это более походило на полет в космос: тесная кабина, скафандр, охлаждающий тело – обшивка раскалялась до 500 градусов.

Приборы показывали, что его засекали радары "Фан Сон", однако обычно ракеты даже не появлялись. Самолет летел слишком быстро, его не удавалось захватить. Тем не менее летчик рассказал историю, как однажды десятиметровая ракета пролетела на расстоянии пары сотни метров, заставив все похолодеть внутри. Учитывая скорость самолета, это не так много.

"Я следовал заданному курсу, как вдруг увидел позади четыре следа от ракет. Они поднялись примерно на высоту 95 тысяч футов, а затем начали приближаться к моему хвосту", – пишет пилот.

Теоретически советские ракеты могли уложить А-12, так как достигали скорости 3,5 Маха. С-75 оказались очень близко, и внезапно летчик увидел огненный шар. Боеголовки ракет были так сделаны, что взрываясь в радиусе 60 м от самолета, они все равно могли его уничтожить, так как осколки улетали в четыре раза дальше.

Саливэнн "дал по газам" и прилетел буквально на красном А-12, который раскалился до предела. Несколько минут пришлось охлаждать асфальт, прежде чем техники смогли подойти к машине.

Уже когда летчик отдыхал от полученного стресса, в комнату ворвались механики с осколками обтекателя советской ракеты, которые они нашли в левом крыле. До бака не хватило совсем чуть-чуть.