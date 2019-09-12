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Британцы признали неспособность противостоять российским ракетам

Самое опасное оружие: российская ракета вселила ужас в британцев
Фото: mil.ru
В Соединенном Королевстве задумались об ответных мерах

Среди внушающих страх видах российского вооружения – ЗРК С-400, ОТРК "Искандер", который ранее назвали единственной угрозой для США, и береговой ракетный комплекс "Бастион-П".

Британцы вряд ли сейчас способны оперативно реагировать на изменение ситуации. С таким признанием выступил помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Джулиан Болл. Его слова приводит издание Janes 360.

Болл заявил, что бороться с ограничениями, которые создает Россия с помощью перечисленных ракетных комплексов, можно с помощью искусственного интеллекта, отмечает URA.RU. Кроме того, Британии пора задуматься о развитии перспективных видов оружия, пишет "Вечерняя Москва".

Ранее британцы заявили о новой угрозе и приготовились к бою с Россией.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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