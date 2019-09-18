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Датские F-16 окружили Ту-160М над Балтикой

Датские F-16 окружили Ту-160М над Балтикой
Фото:Марина Лысцева/ТАСС
"Белых Лебедей" защищали "сушки"

Телеканал Минобороны "Звезда" опубликовал видео недавнего полета двух Ту-160 над Балтикой, которые сопровождали истребители НАТО.


Ту-160М оберегали "Фланкеры". Затем вокруг российских самолетов появляются F-16 ВВС Дании с ракетами AIM-7. Истребители подобрались достаточно близко к борту одного из "Белых Лебедей", с которого осуществлялась съемка.

Как сообщалось ранее, Ту-160М совершали плановый полет над Балтикой, в ходе которого их сопровождали ВВС Бельгии, Финляндии, Дании, Польши и Швеции. Продолжительность полета составила более семи часов. 

Александр ИЛЬИН
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