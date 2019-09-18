Датские F-16 окружили Ту-160М над Балтикой

Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
350 новости
Телеканал Минобороны "Звезда" опубликовал видео недавнего полета двух Ту-160 над Балтикой, которые сопровождали истребители НАТО.
Ту-160М оберегали "Фланкеры". Затем вокруг российских самолетов появляются F-16 ВВС Дании с ракетами AIM-7. Истребители подобрались достаточно близко к борту одного из "Белых Лебедей", с которого осуществлялась съемка.
Как сообщалось ранее, Ту-160М совершали плановый полет над Балтикой, в ходе которого их сопровождали ВВС Бельгии, Финляндии, Дании, Польши и Швеции. Продолжительность полета составила более семи часов.
Главам государств готовят для подписания документ о мире в Донбассе по "формуле Штайнмайера"
Киев потребовал от Праги соблюдать антироссийские санкции ЕС