Датские F-16 окружили Ту-160М над Балтикой

"Белых Лебедей" защищали "сушки"

Телеканал Минобороны "Звезда" опубликовал видео недавнего полета двух Ту-160 над Балтикой, которые сопровождали истребители НАТО.

Ту-160М оберегали "Фланкеры". Затем вокруг российских самолетов появляются F-16 ВВС Дании с ракетами AIM-7. Истребители подобрались достаточно близко к борту одного из "Белых Лебедей", с которого осуществлялась съемка.

Как сообщалось ранее, Ту-160М совершали плановый полет над Балтикой, в ходе которого их сопровождали ВВС Бельгии, Финляндии, Дании, Польши и Швеции. Продолжительность полета составила более семи часов.