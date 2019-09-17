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Воздушный конвой: бельгийцы проследили за российскими самолетами над Балтикой

Воздушный конвой: бельгийцы присмотрели за российскими самолетами над Балтикой
Фото: www.globallookpress.com
Брюссель дежурит по заказу НАТО

Воздушные дебютанты, которые защищают небо над Балтикой, впервые взлетели с охранной миссией. Речь идет о бельгийских многофункциональных истребителях F16, которые сопроводили в воздушном пространстве российские самолеты. 

Перехватом Ту-160 и Су-27 похвастались ВВС страны, патрулирующие в составе НАТО уже две недели, с 3 сентября. В сообщении делается акцент на том, что бельгийское подразделение выполнило свою первую миссию. 

"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",

похвалились в пресс-службе ВВС, прикрепив доказательство "подвига" в виде  снимка Су-27. 

Ксения АНДРЕЕВА
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