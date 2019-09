Воздушные дебютанты, которые защищают небо над Балтикой, впервые взлетели с охранной миссией. Речь идет о бельгийских многофункциональных истребителях F16, которые сопроводили в воздушном пространстве российские самолеты.

Перехватом Ту-160 и Су-27 похвастались ВВС страны, патрулирующие в составе НАТО уже две недели, с 3 сентября. В сообщении делается акцент на том, что бельгийское подразделение выполнило свою первую миссию.

"Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем",

– похвалились в пресс-службе ВВС, прикрепив доказательство "подвига" в виде снимка Су-27.

Today two @BeAirForce #F16 of #NATO's #BAP mission intercepted two Russian #TU160 Blackjack and two Russian #SU27 Flanker above the Baltic Sea. It was the first scramble for the Belgian detachment which is safeguarding the Baltic airspace since the 3th of september. #WeareNATO pic.twitter.com/WK91ZvVTzU