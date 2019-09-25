Китай обогнал Россию по вертолетоносцам

"Мистрали" бы пригодились Москве

В среду в Шанхае торжественно спустили на воду новейший вертолетоносец класса "Тип-075". Об этом сообщает Минобороны КНР.

Корабль водоизмещением около 32 тыс. тонн, готовый взять на борт до 28 вертолетов, по плану примут на вооружение через два года. До этого, "Тип-075", который получит название только после вступления в строй, логично будет находиться на испытаниях. Позже на базе этих кораблей сформируют амфибийные соединения морской пехоты КНР.

Новый большой десантный корабль Китая – это то, чего пока нет у России. Это те самые "Мистрали", которые ушли из-под носа у ВМФ РФ. Теперь Россия будет строить свои похожие вертолетоносцы, но в связи с санкциями и большим перерывом в строительстве больших боевых кораблей, пока неясно, когда они будут готовы.

"Тип-075" даже немного больше "Мистраля", последний примерно на 50 метров меньше в длину и может принять на борт только 16 тяжелых вертолета. Китайский корабль быстрее. Максимальная скорость хода – 23 узла против 19 у "Мистраля". Всего Китай строит три вертолетоносца "Типа-075".