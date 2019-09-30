Безвольная европейская республика не решает серьезные вопросы без одобрения кураторов

Сентябрьская инициатива российского лидера Владимира Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) рассмотрят в Польше, объявила пресс-секретарь МИД республики Ева Сувара. Однако прежде, подчеркнула она, Варшаве необходимо проконсультироваться с другими представителями НАТО.

"Письмо-предложение, которое получил президент Анджей Дуда, будет предметом консультаций и глубокого анализа в Североатлантическом альянсе с учетом многомерных аспектов глобальной и европейской безопасности",

— пояснила спикер польского министерства, передает RT со ссылкой на сообщение ТАСС.



В России новость восприняли с иронией, отметив, что у безвольной Польши есть куратор.

"Жители этой колонии разве что-то без заокеанского хозяина могут решить?", "Польша изучит предложение России по РСМД. И в любом случае разместит у себя этот вид американских вооружений", "Зачем нужно было отправлять подобные предложения тем странам, у которых нет права на собственное мнение? Конкретно над Польшей стоит ЕС, НАТО и отдельно США", – заключили читатели (здесь и далее орфография и пунктуация авторские).

Один из них призвал Москву к активным действиям, напомнив, что именно Вашингтон открестился от ракетного договора.

"Сейчас прям НАТО бросится мораторий вводить, не для того США из договора выходили! К войне готовится надо", – отрезал комментатор.

Напомним, на прошлой неделе, 25 сентября, появилась информация о том, что предложение о моратории Путина было разослано в ряд стран. На что в НАТО ответили, что, пока Россия владеет супероружием, ни о каком моратории не может быть и речи.