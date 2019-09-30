Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Польша ждет отмашки НАТО на ракетный мораторий России

Польша ждет отмашки НАТО на ракетный мораторий России
Фото: www.globallookpress.com
Безвольная европейская республика не решает серьезные вопросы без одобрения кураторов

Сентябрьская инициатива российского лидера Владимира Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) рассмотрят в Польше, объявила пресс-секретарь МИД республики Ева Сувара. Однако прежде, подчеркнула она, Варшаве необходимо проконсультироваться с другими представителями НАТО.  

"Письмо-предложение, которое получил президент Анджей Дуда, будет предметом консультаций и глубокого анализа в Североатлантическом альянсе с учетом многомерных аспектов глобальной и европейской безопасности", 

— пояснила спикер польского министерства, передает RT со ссылкой на сообщение ТАСС. 

В России новость восприняли с иронией, отметив, что у безвольной Польши есть куратор. 

"Жители этой колонии разве что-то без заокеанского хозяина могут решить?", "Польша изучит предложение России по РСМД. И в любом случае разместит у себя этот вид американских вооружений", "Зачем нужно было отправлять подобные предложения тем странам, у которых нет права на собственное мнение? Конкретно над Польшей стоит ЕС, НАТО и отдельно США", – заключили читатели (здесь и далее орфография и пунктуация авторские).

Один из них призвал Москву к активным действиям, напомнив, что именно Вашингтон открестился от ракетного договора.

"Сейчас прям НАТО бросится мораторий вводить, не для того США из договора выходили! К войне готовится надо", – отрезал комментатор.

Напомним, на прошлой неделе, 25 сентября, появилась информация о том, что предложение о моратории Путина было разослано в ряд стран. На что в НАТО ответили, что, пока Россия владеет супероружием, ни о каком моратории не может быть и речи.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей