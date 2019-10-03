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В США назвали самый мощный самолет ВКС РФ

В США назвали самый мощный самолет ВКС РФ
Фото: mil.ru
Благодаря Ил-76 вооруженные силы РФ уступают по мобильности только одной стране

Боеспособность военно-воздушных сил измеряется не только количеством истребителей и бомбардировщиков, но и транспортных самолетов. В ходе боевых действий именно они перебрасывают в "горячие точки" войска и боевую технику. Несмотря на то, что транспортники сбивают, другого быстрого пути транспортировки не существует.

По мнению журнала The National Interest, благодаря мощному самолету Ил-76 в мобильности Россия уступает только США. У Москвы 177 тяжелых и средних транспортных самолетов. Для сравнения, у Пентагона – 658, у Китая – 84, у Франции – 46 и у Великобритании – 44.

Как считают журналисты NI, стимулом для создания такого большого флота стали воздушно-десантные войска. В США эту роль сыграл Корпус морской пехоты. Задачи у них схожие – быстро перебазироваться и приступить к выполнению боевой задачи в любой точке мира.

Сейчас транспортники с успехом применяются в Сирии. Но традиционная "штурмовая" роль Ил-76 прослеживается в наличии 23-мм авиапушек для защиты от истребителей противника.

Россия производит сейчас модернизированную версию Ил-76МД-90А, оснащенную улучшенным планером и новыми двигателями. Над небольшими и средними транспортными самолетами теперь работает "Ильюшин". Но пока дело продвигается не так быстро, как хотелось бы в Минобороны РФ.

Александр ИЛЬИН
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