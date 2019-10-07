В США нашли недостатки у пяти лучших танков России

Самая смертоносная машина так и не пошла в серию

Журнал The National Interest выбрал пятерку лучших российских танков. Издание отмечает, что страна унаследовала от СССР готовые линейки боевых машин, и Москве осталось лишь улучшить их.

Открывает пятерку легендарный Т-34. Журнал упомянул широкие гусеницы и хорошую броню толщиной 45-47 мм с наклоном, которая выдерживала 37-мм немецкие снаряды. Среди недостатков этой машины нужно отметить зачастую не лучшее качество изготовления, особенно на раннем этапе. Из-за этого огромное количество танков просто глохло на марше или в бою. Также хромало качество листовой брони. Гусеницы ломались, а внутри танка Т-34 было очень тесно.

Далее следуют Т-55 и Т-54. В этом танке были ликвидированы недостатки Т-34. Машину вооружили 100-мм нарезной пушкой, по тем временам это был существенный апгрейд. Главным преимуществом этой машины была простота и надежность. Танк поставляли на Ближний Восток, в Азию и Африку. До сих по эти танки воюют в Сирии, Ливии и Йемене.

Т-90 NI сравнивает с Франкенштейном. Модернизированный корпус Т-72 с лучшей броней и башней от Т-80. Издание считает танк самым боеспособным в составе ВС РФ, однако почему-то утверждает, что 1000-сильный двигатель недостаточно мощным.

Т-95 на Западе признают лучшим и самым смертоносным танком, который существует только в виде прототипа. На его базе создавалась "Армата", но в последней уже экономили и так и не решились реализовать все идеи. К тому же, у Т-95 нет такой высокой башни, как у "Арматы". По мнению некоторых экспертов, из-за этого в танк легче попасть, хотя башня и необитаемая.



У Т-95 должна была быть 152-мм пушка, которая не оставила бы пощады "Абрамсам". Также машина оснащалась современной динамической защитой, а экипаж уменьшен до трех человек.

Наконец, замыкает пятерку "Армата". У этого танка впечатляющее соотношение мощность/вес – 1500 л.с./48 тонн. Это означает 31 л.с. на тонну. У "Абрамса" этот показатель 23-27 л.с. на тонну. Машина очень приемистая, маневренная и быстрая. Только M1 последней модификации может конкурировать с Т-14.