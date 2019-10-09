На Западе опасаются секретной подлодки ВМФ России для спецназа

В нашей стране готовят субмарины другого поколения

Недавние сообщения в норвежской прессе о якобы высадившемся на Шпицбергене российском спецназе заставили вспомнить одну из самых интересных подлодок в составе ВФМ – П-650Э "Малахит".

Эта небольшая субмарина, как и малая подлодка "Пиранья-Т", способна выполнять специальные операции с разведывательно-диверсионной группой на борту. Такие подлодки могут уничтожать одиночные надводные корабли и субмарины противника.

Именно небольшие российские подлодки, особенно с независимой воздухозаборной установкой, по мнению The National Interest, могут сыграть большую роль в предстоящих конфликтах.

По всей видимости, издание имеет в виду как раз П-650Э. Американские журналисты утверждают, что ее длина составляет около 66 м, а ширина – 7 метров.

Лодка может преодолеть без остановки под водой 1200 морских миль и погружаться на максимальную глубину 300 метров. Экипаж, предположительно, будет состоять из 18 – 20 человек, и еще на борт можно будет взять 16 "коммандос" для проведения спецопераций на суше или в море.

Сам "Малахит" приводит другие данные: длина 60 м, ширина 6,4 м, а экипаж всего 9 человек. Хотя, возможно, речь идет о разных субмаринах.

В любом случае, лодка с воздухонезависимой энергоустановкой однозначно будет проигрывать в мощности атомной. Ее главным козырем станет скрытность и совершенно новые возможности.

Поэтому, кроме субмарин для диверсантов, для ВМФ готовят атомную подлодку пятого поколения, которую уже разрабатывают в питерском бюро "Малахит". По данным ТАСС, она будет называться "Лайка" и среди вооружения у нее будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Кроме того, лодка будет иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом.

Ранее эта проектируемая субмарина была известна под другим названием – "Хаски". Но позднее название сменили.