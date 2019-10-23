Пентагон отправляет полсотни F-35 в Европу

США усиливают авиагруппировку и готовятся к войне с Россией

В ближайшие годы Пентагон отправит в Европу еще 50 истребителей F-35 для сдерживания России и подготовки к конфликту совершенно иного уровня.

Об этом журналистам заявил глава боевого авиационного командования ВВС генерал Джеймс Холмс на конференции Ассоциации военно-воздушных сил.

"В скором времени у нас будет в Европе 100 истребителей F-35. А прибывшие американские летчики будут постоянно тренироваться со своими европейскими коллегами", – цитирует Холмса The National Interest.

F-35, и так обладающие новым вооружением, в перспективе получат еще более совершенные ракеты, а также высокоточные ядерные бомбы В61-12.

Сейчас самолеты вооружены ракетами AIM-9X, AIM-120, AIM-132, умными бомбами GBU-12, JDAM, JSOW, SDB-1 и Paveway IV.

Кроме того, американские и европейские истребители подключат к единой сети, а значит летчики смогут делиться информацией о целях и угрозах.

Прежде всего, Пентагон сосредоточит свои усилия над уничтожением российских средств ПВО, таких как С-400, а также ракетных комплексов, прежде всего ОТРК "Искандер".

Согласно доктрине НАТО, первой битвой в гипотетической войне с Россией может стать осада Калининграда, который Москва превратила в воинственный эксклав. Интересно, что на Западе все больше склоняются к тому, что стороны не применят стратегические вооружения сразу и сначала постараются решить вопрос "по старинке", как во время Второй мировой войны.

