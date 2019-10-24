Самолет Boeing B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, отработал атаку на базу российского Балтфлота

Вашингтон упорно игнорирует предупреждения Москвы о недопустимости подобных действий.

После недавней репетиции бомбардировки Крыма американцы продолжают накалять обстановку – B-52 ВВС США появился близ Калининграда. Стратегический бомбардировщик сымитировал атаку на базу Балтфлота. Об этом свидетельствую данные ресурса PlaneRadar.

Самолет взлетел с английской базы Фэрфорд и в 15:40 (мск) появился у границ Калининградской области. Воздушное судно летело на высоте более шести километров.

"Почему наши не сымитировали старт ракеты ПВО и в последний момент не отвели ее в сторону? Вот это была бы симметричная реакция на провокацию", – в Сети на хамские маневры американцев отреагировали с возмущением.

Ранее российская сторона отреагировала на появление бомбардировщиков у Крыма, назвав имитацию удара по полуострову подлой провокацией.