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Вашингтон упорно игнорирует предупреждения Москвы о недопустимости подобных действий.
После недавней репетиции бомбардировки Крыма американцы продолжают накалять обстановку – B-52 ВВС США появился близ Калининграда. Стратегический бомбардировщик сымитировал атаку на базу Балтфлота. Об этом свидетельствую данные ресурса PlaneRadar.
Самолет взлетел с английской базы Фэрфорд и в 15:40 (мск) появился у границ Калининградской области. Воздушное судно летело на высоте более шести километров.
15:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 октября 2019 г.
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H Stratofortress ВВС США🇺🇸( 2BW | 20BS), бортовой номер 61-0025, позывной #BRIG01, взлетевший с авиабазы Файрфорд🇬🇧 RAF #Fairford (#ICAO: #EGVA) выполняет отработку бомбардировки базы балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/3lJUP6NZkI
"Почему наши не сымитировали старт ракеты ПВО и в последний момент не отвели ее в сторону? Вот это была бы симметричная реакция на провокацию", – в Сети на хамские маневры американцев отреагировали с возмущением.
Ранее российская сторона отреагировала на появление бомбардировщиков у Крыма, назвав имитацию удара по полуострову подлой провокацией.
Президент России сам признался в этом знаменитому телеведущему