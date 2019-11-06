США клепают подлодки для победы над Россией

Новейшие "Вирджинии" вооружат до зубов

В то время как в России задерживается ввод в эксплуатацию лучшей многоцелевой подлодки "Казань", в США просто стахановскими темпами собираются клепать новейшие субмарины.

ВМС США готовятся подписать контракт на производство 9 подлодок "Вирджиния", сообщает агентство Bloomberg. Восемь из них будут оборудованы 84-футовыми ракетными отсеками. По боевой мощи они превзойдут все предыдущие модификации.

Кроме того, по данным источника, контракт подразумевает строительство и 10-й лодки, если это понадобится. До этого планировалось построить вообще 11 лодок, но в итоге в ВМС США решили, что хватит и 8 модернизированных.

Американское издание Defense News уверяет, что программа лодок "Вирджиния" с баллистическими ракетами "Колумбия" довольно серьезно забуксовала. Одну из лодок задержали почти на год, после чего в General Dynamics Electric Boat, которая строит субмарины, ушли в отставку сразу несколько топ-менеджеров.

У России должно быть по плану 7 "Ясеней" и еще по двум подписан контракт. Однако в эксплуатации пока только один "Северодвинск", а "Казань" уже проекта "Ясень-М" передадут флоту не раньше конца 2020 года.

У США 17 лодок "Вирджиния" разных модификаций от Block I конца 1990-х до последних на данный момент Block III. Первая лодка "Вермонт" Block IV была спущена на воду в октябре прошлого года и пока проходит испытания.



Россия по-прежнему рассчитывает на советские лодки проектов 949А "Антей" и 971 "Щука-Б". Это отличные субмарины, но флоту нужны современные "Ясень-М".