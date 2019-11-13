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Разведчик рассказал о нюансах допросов Скрипаля

Раскрыта секретная информация про допросы Скрипаля
Фото: www.globallookpress.com
Западные спецслужбы вербуют россиян с помощью шантажа и денег

В 90-е годы прошлого века военная контрразведка вела активную работу по противодействию вербовке иностранными спецслужбами в рядах российской армии. Об этом сообщил экс-глава департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Александр Безверхний.

По его словам, западная разведка в качестве основных методов вербовки использует шантаж, для чего для потенциальных кандидатов создаются компрометирующие ситуации, и "большие деньги". Генерал-полковник назвал предательство самым большим преступлением, пишет РБК.

Он заявил, что лично допрашивал в СИЗО "Лефортово" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Человек сломал судьбы огромному количеству людей", – констатировал Безверхний в ходе презентации книги писателя Александра Бондаренко "Военные разведчики".

Ранее в июне этого года президент РФ Владимир Путин говорил, что предательство является "самым большим преступлением". А Скрипаль был за свое предательство наказан еще до отравления в британском Солсбери. По его мнению, события, которые произошли с экс-сотрудником ГРУ в марте 2018-го, "не стоят и пяти копеек".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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